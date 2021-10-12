В Самарской области под вопросом детские спортивные занятия

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Областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял ряд новых ограничений по спортивной отрасли. Все меры направлены на остановку болезни.

В Самарской области временно запретили проведение всех региональных и муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований среди несовершеннолетних. Но это ещё не всё, теперь под вопросом и детские тренировки. В понедельник, 11 октября, муниципальным штабам городов и районов передали полномочия по принятию решения о прекращении предоставления несовершеннолетним услуг в сфере физкультуры и спорта. Запрещать занятия местные власти будут там, где наиболее напряжённая ситуация.

Ранее многие муниципальные штабы уже приняли решение о переводе большинства школьников на дистанционное обучение. При этом временно закрылись все дополнительные образовательные учреждения. Спортивные секции пока работают, но это возможно ненадолго, тем более и соревнования уже под запретом.

Вместе с этим, решено подумать о возможности разрешить людям в возрасте 65+ допуск в фитнес-центры, бассейны по назначению врача, если они привиты, сообщает ГТРК Самара.