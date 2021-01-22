В Самарской области оцифровано три четверти кадастровых дел

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Кадастровая палата по Самарской области оцифровала в 2020 году почти 80 тысяч кадастровых дел. Всего переведено в электронный формат более 930 тысяч кадастровых дел, или 74% от всего объема документов, находящихся на хранении в архиве учреждения.

На 1 января 2021 года на архивном хранении в Кадастровой палате по Самарской области содержится около 1,3 млн кадастровых дел в бумажном виде. К началу 2021 года оцифровано 937 тысяч 858 кадастровых (реестровых) дел, что составляет 74% архива.

Кадастровое дело представляет собой совокупность скомплектованных и систематизированных документов, на основании которых в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносятся сведения об объекте. Копии архивных документов требуются гражданам и организациям при проведении различных сделок с недвижимостью, а также для урегулирования имущественных споров.

«Оцифровка архивного фонда способствует оперативному оказанию госуслуг в учетно-регистрационной сфере, вне зависимости от месторасположения объекта недвижимости на территории России. При этом все операции с недвижимостью проводятся в обычные стандартные сроки», - рассказала заместитель директора Кадастровой палаты по Самарской области Светлана Вандышева.

Запрос о предоставлении копии документов можно подать в ближайшем офисе МФЦ, направить в адрес Кадастровой палаты почтой или воспользоваться электронным сервисом Росреестра «Личный кабинет». Документы из архива предоставляются только в виде копии и только правообладателям или их законным представителям. Оригиналы документов хранятся в архиве Кадастровой палаты бессрочно и не подлежат изъятию или уничтожению даже в случае ликвидации объекта недвижимости.