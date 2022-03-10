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В Самарской области отремонтируют 29 дорог к медучреждениям

10 марта 2022 16:08
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В частности, обновят дорогу к детскому санаторию «Юность», расположенному в пос. Южный, Красноглинского района.

Благодаря нацпроекту в 2022 году в Самарской области отремонтируют 29 дорог к медучреждениям.

В текущем году в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в 84 регионах страны к нормативу приведут более 600 участков улиц и трасс, ведущих к медицинским учреждениям. Их общая протяженность составит более 2,6 тыс. км. 

«Задача дорожников — обеспечить комфортный, безопасный, а главное быстрый подъезд к медучреждениям, так как от скорости оказания помощи зачастую зависят жизни людей. Участки, рядом с которыми расположены учреждения первичного звена здравоохранения, в приоритете. За первые три года реализации нацпроекта к нормативу приведены 1 200 таких дорог. И в этом году работа в этом направлении также будет продолжена», — отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Под руководством Главы региона Дмитрия Азарова в регионе продолжается масштабная модернизация дорог. Так, в Самарской области к нормативу приведут 13 участков дорог, общей протяженностью более 158 километров дорог, обеспечивающих доступность ФАПов в 8 муниципальных районах. Масштабные дорожные работы пройдут в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Красноярском, Похвистневском и Хворостянском районах.

«По нацпроекту капитально отремонтировали участок трассы Самара — Бугуруслан, которая проходит через Похвистневский район. Эта мера позволила заметно повысить скорость доставки экстренных пациентов в областные учреждения. Ко всем фельдшерско-акушерским пунктам района проложены дороги с твердым покрытием. Выросло количество асфальтированных дорог в селах, улучшилось качество зимнего содержания проезжих частей, повысилась оперативность уборки дорог. Благодаря этому увеличились оперативные показатели служб скорой медицинской помощи», - рассказал Евгений Разумов, главный врач Похвистневской центральной больницы города и района.

Кроме того, в городском округе Самаре, отремонтируют 11 участков улично-дорожной сети, ведущих к медучреждениям. В частности, обновят дорогу к детскому санаторию «Юность», расположенному в пос. Южный, Красноглинского района. В этом году исполнится 50 лет работы кардио-ревматологического отделения.

В городском округе Тольятти к нормативу приведут 5 дорог, в т.ч. к одной из крупнейших клиник в городе ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница №1», которая оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме, осуществляя прием пациентов по скорой медицинской помощи.

Все работы на таких объектах, проводятся комплексно: помимо ремонта проезжей части выполняется обустройство пешеходных переходов, устанавливаются светофоры, барьерное ограждение, дорожные знаки, наносится разметка. 

Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей региона.

 

Фото:   правительство СО

 

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