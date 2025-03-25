159

В Самарской области определили победителя регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников охранно-конвойной службы полиции «Лучший по профессии-2025»

Полицейские демонстрировали высокие знания законодательства, основ оказания доврачебной помощи, теоретических аспектов применения оружия и владение боевыми приемами.

В Самарской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников охранно-конвойной службы полиции «Лучший по профессии-2025».

Испытания начались с прохождения тестирования по служебной, правовой и огневой подготовке. Участники демонстрировали высокий уровень знания законодательства, основ оказания доврачебной помощи, теоретических аспектов применения оружия и владение боевыми приемами.

Упорная борьба за звание «Лучший по профессии» продолжилась в тире, где сотрудники полиции продемонстрировали навыки владения табельным оружием на огневом рубеже, а в спортзале полицейские показали свои умения в ходе отработки боевых приемов борьбы и сдачи нормативов по физической подготовке.

Конкурсанты показали достойные результаты, подтвердив свои профессиональные навыки и готовность выполнять возложенные на них служебные задачи.

По результатам конкурса выбраны победитель: начальник ИВС О МВД России по Красноармейскому району капитан полиции Артур Мухуров, который будет представлять Самарскую область на заключительном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников охранно-конвойной службы полиции «Лучший по профессии – 2025».