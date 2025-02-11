В Самарской области мужчина задержан за убийство бывшего возлюбленного сожительницы

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Полицейские доставили жителя Нефтегорска в СУ СК России по Самарской области.

4 февраля текущего года в МО МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение о том, что в одном из подъездов многоквартирного дома, расположенного на улице Нефтяников районного центра, мужчина нанес другому телесные повреждения.

Оперативный дежурный незамедлительно направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия тело 46-летнего мужчины. Рядом с ним находились женщина 1989 года рождения и мужчина со следами бурого цвета, похожими на кровь, на руках и одежде. Сотрудники органов внутренних дел задержали местного жителя, опросили очевидцев произошедшего, изъяли фотоследы обуви, смывы, следы пальцев рук, одежду и обувь потерпевшего и предполагаемого злоумышленника.

Полицейские установили, что немного ранее потерпевший пришел к бывшей возлюбленной для того, чтобы выяснить отношения. Помешал разговору 41-летний сожитель женщины: он предложил нежданному гостю пройти на лестничную площадку и поговорить «по-мужски». Во время диалога между собеседниками развязалась ссора, в ходе которой ранее не судимый мужчина начал избивать другого и остановился только тогда, когда оппонент упал без сил. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть местного жителя.

Сотрудники уголовного розыска доставили мужчину в СУ СК России по Самарской области для дальнейшего разбирательства.