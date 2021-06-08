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В Самарской области могут установить ограничения для прохода на Грушинский фестиваль

8 июня 2021 12:16
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В Самарской области могут установить ограничения для прохода на Грушинский фестиваль

Стало известно о возможных ограничениях, которые придется соблюдать участникам и гостям 48-го фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. Он пройдет в Самарской области с 1 по 4 июля.

Грушинский фестиваль проводится под Самарой на Мастрюковских озерах с 1968 года. Праздник проходит в форме туристического слета. Главный концерт проводится на плавучей сцене в форме гитары. В течение фестиваля проходит песенный конкурс. В разные годы лауреатами были такие исполнители, как Олег Митяев, Вероника Долина, Юрий Панюшкин, Андрей Козловский, Галина Хомчик.

Ранее организаторы фестиваля подтвердили информацию о том, что мероприятие пройдет очно. Место проведения будет традиционным — Мастрюковские озера.

— В офлайн-формате конкурс авторской песни пройдет неизменно. В дни проведения мероприятия будет работать парковка, продуктовый рынок и маркет с сувенирами. На поляне установят биотуалеты. Также будет доступна холодная вода. Территорию обработают от комаров и клещей. До поляны пустят дополнительные электрички, чтобы добраться на мероприятие могли все желающие. Гости смогут установить палаточные лагеря. Те, у кого не получится приехать, смогут посмотреть онлайн-трансляции, — сообщили организаторы Грушинского фестиваля.

Однако тогда же появилась предварительная информация о вероятных коронавирусных ограничениях для участников «Груши». Конкретный список правил организаторы не предоставили. Более подробно ситуацию с COVID-ограничениями прокомментировали в правительстве Самарской области.
— Правила посещения фестивальной поляны зависят от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в регионе. Сейчас ограничений на вход не введено. Однако ухудшение эпидобстановки может скорректировать планы вплоть до установления новых правил прохода на мероприятие.

Наряду с масочным режимом, соблюдением правил гигиены и социального дистанцирования, главной мерой профилактики, направленной на ограничение распространения новой коронавирусной инфекции, сейчас является вакцинация. Привившись до посещения Грушинского фестиваля, человек может обеспечить защиту своего здоровья, — сообщили в правительстве Самарской области.

Не исключено, что проводить вакцинацию будут на территории Грушинского фестиваля. Пока этот вопрос прорабатывается, пишет 63.ру.

Теги: Грушинский фестиваль Мастрюковские озера

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