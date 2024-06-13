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В Самарской области иппотерапия помогает ребятам улучшить настроение и поправить здоровье

13 июня 2024 16:20
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Для реабилитации детей с ОВЗ в самарском центре «Иппотерапия» создана доступная среда, подобран профессиональный коллектив и применяются эффективные методики.

Более 6 тысяч детей в Самарской области ежегодно получают социальные услуги по реабилитации. В регионе действуют 11 государственных реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья. Еще одним учреждением, работающим с особенным детьми, является реабилитационный центр «Иппотерапия», бесплатную реабилитацию в котором за год проходят свыше 350 ребят в возрасте от 3 до 18 лет.

На всестороннюю помощь семьям с детьми, поддержку семей, в том числе и где воспитываются дети с ОВЗ, направлен национальный проект «Демография». Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей поддержку качества жизни семей с детьми, обращаясь в Год семьи к участникам всероссийской демографической конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма».

Для реабилитации детей с ОВЗ в самарском центре «Иппотерапия» создана доступная среда, подобран профессиональный коллектив и применяются эффективные методики. Общение с лошадьми и верховая езда дают значительный терапевтический результат. По мнению специалистов, у детей отмечается улучшение моторики и координации, развитие внимания и мышления, снижение тревожности и повышение коммуникативных навыков.

«У меня ребёнок в 3 года не понимал ни обращенной к нему речи, ни внимания. Но, когда мы сюда начали ходить, уже после третьего занятия он жестом показал мне, где лошадь. Инструктор ЛФК у нас вообще замечательная. Она очень быстро нашла подход к моему сыну, научила обуваться, привила любовь к физкультуре», - делится мама Оксана Ваховская.

Программы реабилитации составляются индивидуально для каждого получателя, учитывая особенности здоровья каждого ребенка.

«Мелкая моторика стала лучше. Левая рука очень плохо работала, а сейчас у нас появились движения, можем даже показать лайк. За два первых занятия у нас такой хороший результат появился. Будем заниматься и дальше», - рассказывает мама Дженнета Смагина.

Прежде, чем начать занятия претенденты получают оценку реабилитационно-экспертной комиссии. На занятиях подопечных центра сопровождают два специалиста: инструктор по иппотерапии и коновод. Лошадь подбирается под каждого ребенка подходящая по размеру и биомеханике.

«Занятия предоставляют для детей бесплатно. Чтобы попасть к нам нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства, где сотрудники комплексного центра разрабатывают индивидуальную программу предоставления социальных услуг, с которой родители детей уже приходят к нам», - рассказывает директор реабилитационного центра «Иппотерапия» Денис Чубаров.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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