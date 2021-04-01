В Самаре выпустили транспортные карты с праздничным оформлением

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Единым оператором электронного проездного "Объединенная транспортная карта" при поддержке Департамента транспорта Самары выпущены карты с праздничным оформлением. Элементы дизайна посвящены 60-летию первого полета человека в космос. Специальный тираж составил 1961 экземпляр, что также символично.

Стоимость юбилейных карт будет идентична стоимости обычных транспортных карт. Их можно будет приобрести в офисах оператора «Объединенная транспортная карта» (ул. Фрунзе, 70; ул. Мориса Тореза, 67а).

Планируется, что транспортные карты поступят в продажу уже на текущей неделе.