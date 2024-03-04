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В Самаре ведется подготовка площадок для масленичных мероприятий
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В Самаре ведется подготовка площадок для масленичных мероприятий

4 марта 2024 15:21
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А также подготовка ведущих к таким локациям дорог, в том числе отремонтированных по профильному нацпроекту.

Уже через семь дней во всех уголках России начнется масленичная неделя, многие захотят проводить зиму, зарядиться атмосферой встречи весны, побывав на традиционных тематических масленичных площадках. В Самаре уже ведется подготовка к этому народному празднику – тематический комплекс «Широкая Масленица» будет работать для жителей и гостей города 17 марта на площади Куйбышева. Ряд масленичных программ пройдет на дворовых площадках.

Помимо подготовки организации культурных программ осуществляется и контроль за состоянием участков дорог, прилегающих к местам проведения мероприятий. Среди них есть и участки улично-дорожной сети, отремонтированные в рамках пятилетней реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всю зиму за обновленными участками дорог продолжается повышенный контроль, в том числе за сезонным содержанием и сохранностью отремонтированных элементов.

В настоящее время организован вывоз снежных накоплений. Так как днем установились слабоотрицательные температуры, а временами столбик термометра показывает плюсовые отметки, снег начал таять более активно. Если его не убирать своевременно, талая вода, попадая в поры асфальта, может провоцировать разрушение покрытия. Поэтому непрерывный контроль за сезонными работами в рамках содержания не ослабевает. Профильные службы делают все возможное, чтобы и сейчас, и на следующей неделе участники дорожного движения могли комфортно добраться до локаций, на которых будут организованы проводы зимы.

К примеру, улица Вилоновская, отремонтированная по дорожному нацпроекту в 2022 году, ведет к площади Куйбышева – здесь традиционно размесят основную масленичную площадку, на которую «стекаются» жители со всех районов города.

Также масленичные программы в разные дни пройдут в Железнодорожном, Красноглинском, Самарском и других внутригородских районах, например, на Крымской площади и в сквере Высоцкого. К Крымской площади примыкают несколько объектов улично-дорожной сети, отремонтированных в разные годы по профильному нацпроекту: это участки улиц Пензенской, Урицкого, Мечникова, Аксаковской, ГС. Аксакова, Ткачёвской, проспекта Карла Маркса. А к скверу Высоцкого ведет улица Галактионовская, отремонтированная на всем своем протяжении в 2017 году по приоритетному отраслевому федеральному проекту. Кроме того, Масленицу отметят в Красноглинском внутригородском районе – в сквере, который расположен возле ЗАГСа в пос. Управленческий. Это общественное пространство находится на улице Сергея Лазо, обновленной в 2022 году (а пересекает ее улица 8 Марта, также отремонтированная в рамках нацпроекта).

После Масленицы, когда снег сойдет, профильным департаментом и МБУ «Дорожное хозяйство» будет вестись гарантийный осмотр всех дорог, приведенных в нормативное состояние по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и находящихся на гарантии.

 

Фото:    администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

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