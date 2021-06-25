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В Самаре ужесточен контроль за выполнением противоковидных мероприятий 

25 июня 2021 18:44
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В одном из торговых центров проверили, как соблюдаются ограничения, установленные в Самарской области по профилактике  COVID-19.

Сегодня, 25 июня, в одном из торговых центров проверили, как соблюдаются ограничения, установленные в Самарской области по профилактике  COVID-19. В мероприятии приняли участие представители Администрации городского округа Самара, администрации Железнодорожного внутригородского района, специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области и сотрудники полиции. 

Усилить контроль за выполнением ограничительных мер на объектах потребительского рынка и бытового обслуживания, общественном транспорте, в связи с ростом заболеваемости в данных отраслях, поручил Дмитрий Азаров, на прошедшем заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день наблюдается рост инфицированных в 6 возрастных группах из 8, а именно среди детского населения, молодых людей от 18 до 25 лет, граждан среднего возраста, т.е. всех тех, кто активно посещает торговые центры, кинотеатры, различные увеселительные места», - отметила заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора Ольга Кузнецова.

Проверяющие обращали внимание на то, как жители соблюдают масочный режим в торговом центре и как работают кафе и заведения быстрого питания, а также соблюдается ли социальная дистанция. По действующим требованиям  фудкорты должны быть заполнены не более чем на 50%, официанты обслуживать только по электронному меню и не допускать очередей, после каждого посетителя обрабатывать столы. 

В ходе рейда было выявлено нарушение, касающееся работы развлекательного комплекса для детей. Необходимо отметить, согласно региональному постановлению от 16.12.2020 № 365, данные объекты должны прекратить свою работу. 

По итогам проверки собранные материалы направят в уполномоченный орган Администрации города, а затем в суд для принятия решения.

 «В соответствии со статьей 20.6.1 КоАП за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на юридическое лицо может быть наложен административный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. В настоящее время составлено около 250 протоколов на общую сумму порядка 3 000 000 руб», - пояснил заместитель главы Железнодорожного внутригородского района Самара Евгений Тарасов. 

Сотрудники муниципальных органов власти в ежедневном режиме мониторят соблюдение противоковидных ограничений на объектах потребительского рынка, в местах скопления людей. Они проводят беседы с посетителями, объясняют всю важность соблюдения профилактических мероприятий и выполнения элементарных гигиенических мер, чтобы не быть переносчиками заразы для окружающих, родных и близких. 

Отметим, что основной мерой, которая позволит создать коллективный иммунитет и не допустить роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, является вакцинация. Она проводится добровольно и бесплатно. Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой гражданин старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: контроль противоковидные мероприятия Самара

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