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В Самаре состоится открытие новой историко-документальной выставки «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»

25 января 2021 13:19
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В Самаре состоится открытие новой историко-документальной выставки «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»

27 января 2021 года в 12.00 час. в Историческом парке «Россия – моя история» в Самаре состоится открытие новой историко-документальной выставки «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение».

Выставка, которую вы увидите, уникальна. Подготовка к ней началась с создания в 1992 году в Москве Научно-просветительного Центра «Холокост». Вот уже три десятилетия Центр собирает по всему миру личные письма и дневники, фотографии, рисунки, документы, записывает свидетельства времён Холокоста, Второй мировой и Великой Отечественной войн. Копиями своих документов поделились десятки российских и зарубежных архивов и музеев.

Вы увидите личные истории жертв, спасённых и их спасителей, услышите голоса, прямую речь участников событий. Узнаете о масштабах и особенностях Холокоста на территории именно нашей страны. Вам станет понятна решающая роль Красной Армии в освобождении узников нацистских лагерей смерти и гетто. Впервые в истории Второй мировой войны еврейское гетто было освобождено в Калуге уже 30 декабря 1941 года, совсем недалеко от Москвы! Вы узнаете имена советских врачей, которые вернули жизнь полуживым узникам Освенцима-Аушвица-Биркенау и других концлагерей, и эти же врачи спасали блокадников. Символично и совпадение памятных дат: 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста.

На этой выставке не только трагедии, не только жертвы, но и те, кто сопротивлялся, боролся – с оружием и духовно.

Выставка начинается с тех свидетельств, как в 1933 году нацисты стали унижать человеческое достоинство, как в 1935 году оформили свою ненависть законодательно в «Нюрнбергских законах». А завершается – возвращением достоинства жертвам нацизма: современным рассказом о монументах, мемориалах и маршах живых в память о мёртвых.

Подбор и обработку документов, подготовку аннотаций для стендов выставки осуществили заведующий архивом Центра «Холокост» Леонид Тёрушкин и научный сотрудник Роман Жигун при участии сотрудников Центра «Холокост» Ильи Альтмана, Светланы Тиханкиной, Марии Гилёвой и Екатерины Уваровой. Выставка организована Центром «Холокост» и Российским еврейским конгрессом и приурочена к ежегодной акции «Неделя памяти жертв Холокоста», которая проводится данными организациями совместно с Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Москвы.

Выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» – для всех, независимо от национальности и гражданства, пола и возраста, вероисповедания, мировоззрения, убеждений. Мы храним сами и должны передать нашим потомкам память о великой трагедии и великой Победе.

Вход на выставку свободный. Рекомендуемое возрастное ограничение 12+.

 

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Комментарии

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23 января 2021  12:05 
В Самарской области за сутки на 23 января выявлены 284 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2154, вылечились и выписаны 35085 человек.  Здравоохранение
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Акценты
В Тольятти подготовят экскурсоводов
25 января 2021  13:26 
В Тольятти подготовят экскурсоводов
Участники проекта смогут освоить новую профессию «Экскурсовод» и в дальнейшем проводить бесплатные экскурсии. Туризм
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Успехи ведомства оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
22 января 2021  20:37 
Дмитрий Азаров: «Коллектив Шестого кассационного суда достойно справился со всеми вызовами года»
Успехи ведомства оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
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ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
22 января 2021  13:20 
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Социум
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Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Новости Тольятти
25 января 2021  14:46
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.
Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник. Новости Тольятти
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22 января 2021  15:25
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели.
Совет директоров ТоАЗа «не успел» принять решение о выплате премий рабочим
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели. Новости Тольятти
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22 января 2021  09:49
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
Юные и взрослые тольяттинцы могут попробовать свои силы в музыке, хореографии, цирковом искусстве, дизайне и архитектуре, вокальном и театральном мастерстве. Новости Тольятти
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