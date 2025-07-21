В Самаре состоится очередная встреча ридинг-группы «Читать кино»

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26 июля (суббота) в 17.30 состоится очередная встреча ридинг-группы «Читать кино» (16+). Ее тема – «Закончилось ли кино, когда оно началось? Рефлексия Романа Якобсона» (16+). Модератором выступит исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов.

Разговоры о том, что кино закончилось, начались практически в момент рождения нового искусства. Страх перед новой техникой был настолько силен, что разговоры о кино часто принимали апокалиптический тон. Еще сильнее оказался страх, что кино исчезнет, так и не реализовав все свои возможности. Однако самой большой опасностью оказались лень и отсутствие любопытства у зрителей в отношении нового искусства. Некоторые до сих пор боятся увидеть в кино нечто большее, чем привычные и знакомые образы.

На встрече участники обсудят классическую статью «Конец кино?» педагога, литературоведа и одного из крупнейших лингвистов XX века Романа Якобсона. Он предлагает оригинальный ответ на поставленный вопрос, вписывает кинематограф в широкую перспективу истории искусств и показывает, куда заводят разговоры о конце кино.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNh80R