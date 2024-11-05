В Самаре состоится маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»

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Фестиваль пройдет с 8 по 10 ноября 2024 года. Место проведения – «LETOUT Аутлет Молл» (Самара, Московское шоссе, 18-й километр, ТЦ)

Программа маркет-фестиваля включает экспертную пленарную сессию, круглые столы, открытую конференцию регионального ритейла в сфере моды, выставку-продажу продукции участников, тематические мастер-классы, выставку театральных и сценических костюмов, показы сезонных коллекций.

Среди участников мероприятия – крупные производители и фабрики, дизайнерские бренды, ателье и мелкосерийные производства одежды, обуви и аксессуаров, представители малого и среднего бизнеса и самозанятые, а также профильные учебные заведения среднего специального и высшего звена. К участию также приглашены производители и оптово-розничные поставщики тканей и фурнитуры, швейного и специализированного оборудования, стилисты, представители регионального ритейла в сегменте модной одежды и аксессуаров, модельные агентства, фотографы, видеографы и т.д.

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