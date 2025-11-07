В Самаре поздравили со 102-м днём рождения ветерана Великой Отечественной войны

120

Сегодня 102-ой день рождения отмечает Ветеран ВОВ, Почетный гражданин г. Самара, врач - патологоанатом, который проработал более 35 лет в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере, — Лев Семенович Онуфриев.

Лев Семенович родился в 1923 году в городе Новоржев Псковской области. Окончив школу, поступил в медицинский институт. Через год был призван в вооруженные силы и направлен в военное училище в Омск. До конца ВОВ воевал на 3-м Белорусском фронте, был командиром пулеметной роты, а после помощником начальника штаба полка.

В 1950 году Лев Семенович окончил военно-морскую медицинскую академию, а в 1957 – факультет усовершенствования врачей по циклу «Патологоанатомия». После этого служил в группе советских войск в Германии и военно-морском флоте, занимался судебной медициной. В 1956 году получил назначение в Куйбышевский госпиталь Приволжского военного округа, где выполнял обязанности главного патологоанатома округа. Ветеран ВОВ награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил Льва Семеновича и передал наилучшие пожелания от главы региона.

«Уважаемый Лев Семенович, примите искренние и сердечные поздравления. Вы прошли через испытания Великой Отечественной войны, защищая Родину, а затем посвятили десятилетия одной из самых сложных и требовательных областей медицины. Ваш титанический труд и глубокая мудрость заложили основу для спасения тысячи пациентов, а также стали бесценной школой для поколения молодых специалистов. От лица Губернатора региона Вячеслава Андреевича Федорищева желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы близких. Пусть Ваша мудрость и оптимизм продолжают служить примером для всех нас», - подчеркнул Андрей Орлов.

В рамках встречи Лев Семенович рассказал министру о своих увлечениях и показал старинные фотографии, которые он снимал самостоятельно. В настоящее время Лев Семенович продолжает увлекаться фотографиями, с удовольствием их печатает и собирает в альбом. Несмотря на возраст, ветеран поражает окружающих своей энергией и бодростью духа.

Напомним, 2025 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Также это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото предоставлено пресс-службой минздрава СО