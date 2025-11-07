Я нашел ошибку
Районные отделы опеки и попечительства совместно с представителями Аппарата уполномоченного по правам человека в регионе ответят на интересующие вопросы.
Консультации по вопросам защиты прав и интересов детей проведут для самарцев 20 ноября
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
Новая секция борьбы, самбо и дзюдо открыта в Самарской области в рамках федерального проекта «Единой России» «Выбор сильных».
Легенда мирового спорта Александр Карелин открыл секцию борьбы в Волжском районе 
В 2025 году работы по программе ведутся в четырёх населённых пунктах: сёлах Большая Глушица, Исаклы, Утёвка и городе Нефтегорск.
Сельские поселения в Самарской области становятся комфортнее для юных жителей
В проекте приняли участие более 450 спортсменов – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.
«Лада-Арена»: в Тольятти Тольятти Алексей Немов представил программу «Легенды спорта. Наследие»
Сотрудники ГУ МВД СО почтут память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.
8 ноября в исторической части города будет временно ограничено движение транспорта
8 ноября 2025 года акция завершится.
«Большой этнографический диктант»: молодежь губернии активно участвует в акции 
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
В Самаре поздравили со 102-м днём рождения ветерана Великой Отечественной войны

7 ноября 2025 15:49
120
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил Льва Семеновича и передал наилучшие пожелания от главы региона.

Сегодня 102-ой день рождения отмечает Ветеран ВОВ, Почетный гражданин г. Самара, врач - патологоанатом, который проработал более 35 лет в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере, — Лев Семенович Онуфриев.

Лев Семенович родился в 1923 году в городе Новоржев Псковской области. Окончив школу, поступил в медицинский институт. Через год был призван в вооруженные силы и направлен в военное училище в Омск. До конца ВОВ воевал на 3-м Белорусском фронте, был командиром пулеметной роты, а после помощником начальника штаба полка.

В 1950 году Лев Семенович окончил военно-морскую медицинскую академию, а в 1957 – факультет усовершенствования врачей по циклу «Патологоанатомия». После этого служил в группе советских войск в Германии и военно-морском флоте, занимался судебной медициной. В 1956 году получил назначение в Куйбышевский госпиталь Приволжского военного округа, где выполнял обязанности главного патологоанатома округа. Ветеран ВОВ награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил Льва Семеновича и передал наилучшие пожелания от главы региона.

«Уважаемый Лев Семенович, примите искренние и сердечные поздравления. Вы прошли через испытания Великой Отечественной войны, защищая Родину, а затем посвятили десятилетия одной из самых сложных и требовательных областей медицины. Ваш титанический труд и глубокая мудрость заложили основу для спасения тысячи пациентов, а также стали бесценной школой для поколения молодых специалистов. От лица Губернатора региона Вячеслава Андреевича Федорищева желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы близких. Пусть Ваша мудрость и оптимизм продолжают служить примером для всех нас», - подчеркнул Андрей Орлов.

В рамках встречи Лев Семенович рассказал министру о своих увлечениях и показал старинные фотографии, которые он снимал самостоятельно. В настоящее время Лев Семенович продолжает увлекаться фотографиями, с удовольствием их печатает и собирает в альбом. Несмотря на возраст, ветеран поражает окружающих своей энергией и бодростью духа.

Напомним, 2025 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Также это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

 

Фото предоставлено пресс-службой минздрава СО

Теги: Самара

