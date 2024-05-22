В Самаре откроется 10 фестиваль Том Сойер Фест

81

29 мая в 19:00 сообщество волонтеров «Том Сойер Фест дает официальный старт ДЕСЯТОМУ сезону самарского фестиваля.

Случится это в “Саду наличников”, который находится на Коммунистической, 5 за домом А.Ф.Кожевникова.



«В этом году мы должны совершить такое, что никто никогда не делал - провести все противоаварийные работы на нашем доме, - говорит координатор фестиваля Антон Черепок. - Это глобальная замена сгнивших несущих конструкций, частичная переборка кирпичного цоколя, монтаж подпорной стенки по периметру дома и в приямках с фасада. Гидроизоляция, инъектирование стен, реставрация существующих и воссоздание утерянных элементов уникального деревянного декора и многое другое, включая прокладку инженерных сетей». Работа будет вестись под научным руководством реставрационной компании «Градинжиниринг».



Реставрация дома Кожевникова требует больших средств, - порядка 16 миллионов рублей. И это при том, что много подсобных работ будут выполнять волонтеры бесплатно. Поскольку позиция фестиваля ТСФ жесткая - он не привлекает бюджетные средства, то эту сумму в 2024 году надо собрать с добрый людей.

Как говорят организаторы фестиваля, «вместе с вами докажем, что если не проходить мимо, то даже небольшой взнос сыграет свою роль». Именно поэтому юбилейное открытие Фестиваля ТСФ - 2024 будет частью кампании по сбору средств на Дом Кожевникова. «Мы вас развлекаем, а вы нам донатите копеечку. Все по заветам Том Сойера!»



В “Саду наличников” гости смогут принять участие в покраске забора, заглянуть со смотровой на строительную площадку, принять участие в аукционе и унести с собой частичку дома Кожевникова. Еще будут разные интересные истории от организаторов и волонтеров фестиваля Том Сойер Фест!

Не обойдется без «вкусного стола», - чай, разнообразные пироги и сладости.

«Это будет познавательно, весело и, главное, искренне. – обещают организаторы. - До встречи под наличниками 29 мая в 19:00 на Коммунистической, 5!»



Фото предоставлено сообществом фестиваля Том Сойер Фест