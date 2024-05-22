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В Самаре организовали для школьников экскурсию в конный взвод полиции

22 мая 2024 14:28
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Полицейские рассказали ребятам о специфике несения службы верхом на лошади, показали защитную амуницию и ответили на интересующие вопросы юных гостей.

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Сотрудники полиции и представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области организовали для ребят подшефного кадетского класса познавательное мероприятие. Школьники посетили с экскурсией конный взвод отдельной роты патрульно-постовой службы полиции, базирующийся в одном из парков города Самары.

Кавалеристы с гордостью представили ребятам своих напарников – служебных коней, с которыми вместе на протяжении многих лет патрулируют общественные места, пресекают правонарушения и преступления, охраняют покой и обеспечивают безопасность граждан на тех участках, куда патрульному автомобилю не добраться - городские парки и набережная.

Полицейские рассказали ребятам о специфике несения службы верхом на лошади, показали защитную амуницию и ответили на интересующие вопросы юных гостей.

Присутствовавший на мероприятии командир полка ППСП У МВД России по г. Самаре подполковник полиции Ильдар Шарипов пояснил детям, что для сотрудника конной полиции необходимо обладать особым складом характера и уметь понимать лошадь.

В культурно-досуговом мероприятии принял участие представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ригиль Курмаев. Вместе с ребятами общественник посетил конюшню и познакомился с её обитателями. Дети с интересом понаблюдали за лошадьми, пообщались с ними и покормили их любимым лакомством – кусковым сахаром и сухариками.

Особый восторг у ребят вызвала возможность почувствовать себя настоящими наездниками, каждый школьник оседлал и прокатился верхом на лошади в конно-спортивном манеже.

По завершении мероприятия командир полка ППСП Ильдар Шарипов вместе с полицейскими-кавалеристами вручил ребятам сладкие подарки, сделав совместное фото на память о проведенном дне. 

Общественник Ригиль Курмаев отметил: «Проведенное мероприятие органично вписывается в систему патриотического воспитания детей. Оно прошло в интересном, познавательном и запоминающемся формате. Убежден, это сформирует у детей интерес к правоохранительной деятельности как к профессии, а некоторых из них мы обязательно встретим в рядах курсантов и сотрудников органов внутренних дел», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Самара

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