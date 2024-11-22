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В Самаре обсудили подготовку к празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

22 ноября 2024 20:55
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Иван Носков поручил применить единый стилистический подход к оформлению общественных пространств и улиц города.

22 ноября временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков провел заседание штаба, на котором обсудили подготовку к празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

«В следующем году наша страна отмечает важную дату. За вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне Самаре присвоено звание «Город трудовой доблести», - отметил Иван Носков. - Наша задача – достойно подготовиться ко Дню Победы, обязательно позаботиться о наших ветеранах и тружениках тыла. Необходимо провести инвентаризацию объектов и улиц, топонимически связанных с Великой Отечественной войной. Сейчас уже сформировать план проведения основных патриотических мероприятий». 

Иван Носков поручил применить единый стилистический подход к оформлению общественных пространств и улиц города. Заранее провести работу по установке российских флагов на домах, объектах потребительского рынка и учреждениях, участию в общегосударственных акциях.

Районные администрации совместно с депутатами должны на своих территориях проверить внешний вид памятников, досок и других объектов в районах, чтобы по необходимости внести их в план предстоящих ремонтных работ.

Особое внимание будет уделено и улицам, названным в честь Героев и событий Великой Отечественной войны. Так, в следующем году запланирован ремонт ряда улиц. Контракт уже заключен на ремонт участков дорог по бульвару Ивана Финютина от д. № 66 до ул. Мира, ул. Мира от ул. Бульвар Финютина до ж/д переезда, ул. Маршала Устинова от ул. Евгения Золотухина до дороги на пос. Козелки.

Кроме этого, будут приведены в порядок общественные пространства, на которых пройдут праздничные мероприятия. 

В следующем году обновят и фонтан на площади Героев 21 Армии.

Из средств городского бюджета ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, будут предоставлены положенные выплаты. В частности, оказание материальной помощи, выдача путевок на отдых и оздоровление в санатории и другие мероприятия.

На региональном и федеральном уровнях также предоставляются меры поддержки, это: ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг и другие. 

Также запланировано проведение патриотических мероприятий в учреждениях культуры и образования.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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