В Самаре на Масленицу прошла «Всероссийская ярмарка»

93

На площади Куйбышева в Самаре в рамках традиционных масленичных гуляний состоялась «Всероссийская ярмарка», организованная региональным Минпромторгом Самарской области совестно с администрацией города. Проект «Всероссийская Ярмарка» инициирован Минпромторгом РФ совместно с Советом Федерации и реализуется в 15 регионах России.

В Самаре в мероприятии приняли участие около 160 предпринимателей, представивших уникальные ремесленные изделия и продукцию народно-художественных промыслов.

Губернатор Вячеслав Федорищев считает важным создать благоприятный предпринимательский климат в Самарской области, и ярмарка ремесленников стала отличной платформой для продвижения местных товаров.

Многие предприниматели, представившие свою продукцию на ярмарке, являются участниками проекта «Сделано в Самарской области». Бренд «Самарский продукт» стал своего рода знаком качества, который помогает выделить качественные товары, произведенные в нашем регионе.

«Ярмарка – это не только возможность для местных предпринимателей заявить о себе, но и возможность для жителей Самары порадоваться разнообразию нашего культурного наследия. Такие события поддерживают малый бизнес и помогают укрепить традиции торговли в нашем регионе. «Всероссийская ярмарка» уже стала регулярным событием в Самаре, развивающим экономику и поддержку ремёсел. Вместе мы сможем сохранить и популяризировать богатое культурное наследие нашей многонациональной России», - сказал после посещения ярмарки министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Кроме продажи товаров народно-художественных промыслов на ярмарке была организована насыщенная культурная программа, включающая мастер-классы, выступления творческих коллективов и традиционные народные гулянья. Местные жители и гости города смогли насладиться не только покупками, но и атмосферой широкой Масленицы.

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.