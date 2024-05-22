В Самаре автомобильную парковку ж/д вокзала оснащают автоматизированной технологией оплаты Fast Track

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С 3 июня на парковочном пространстве у железнодорожного вокзала Самара начнет работу автоматизированная технология оплаты Fast Track, благодаря которой водителям будет достаточно приложить банковскую карту к специальному терминалу при въезде на парковку и повторить аналогичную операцию на выезде. Система сама рассчитает время пребывания и автоматически спишет сумму в соответствии с тарифом.

Терминалы поддерживают возможность бесконтактной оплаты картами платежных систем Visa, Mastercard и «Мир». Также оплатить можно с помощью паркомата, либо QR-кода, напечатанного на парковочном талоне.

Парковочное пространство рассчитано на 56 мест, шесть из которых отведены для транспортных средств маломобильных посетителей вокзала, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД