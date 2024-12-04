В Самаре 9 декабря отметят День Героев Отечества

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Ежегодно, 9 декабря, отмечается День Героев Отечества. Памятная дата была установлена в феврале 2007 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В этот день, в культурно-развлекательном центре «Звезда» состоится патриотический концерт, посвященный подвигам, совершенным настоящими Героями.

Со сцены прозвучат патриотические музыкальные произведения в исполнении Самарского концертного духового оркестра, литературно-музыкального проекта «Едем на Донбасс!» при участии хореографического ансамбля «Акварели».

Начало в 18.30. Вход свободный. 0+

Кроме того, в образовательных учреждениях и учреждениях культуры запланировано проведение памятных мероприятий, тематических акций, классных часов, посвященных празднику, а также уроков мужества. Ребятам расскажут о подвигах наших предков и современных героях Отечества, покажут патриотические фильмы, прививающие уважение и любовь к своей Родине.

Фото: Администвация Самары