В России создадут концепцию об ответственном отношении к животным

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В России появится концепция об ответственном отношении к животным, которая позволит описать все, что связано со взаимодействием с животным миром (от безнадзорных и домашних до сельскохозяйственных и диких животных), но не затрагивается профильным законом. Об этом сказала «Ведомостям» председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию общественной палаты (ОП) Елена Шаройкина.

С 27 декабря 2018 г. в России действует закон об ответственном обращении с животными. Он регулирует вопросы укрепления нравственности в этой сфере, соблюдения принципов гуманности и обеспечения безопасности прав граждан при обращении с животными, а также защиты последних. Законодательно нельзя урегулировать все вопросы, пояснила Шаройкина.

Концепция имеет более общий характер, в том числе идеологически-воспитательную функцию, говорит она. За основу при работе в федеральной ОП взята концепция по обращению с животными в ХМАО, там она реализуется с 2021 г. В плане региональных мероприятий до 2025 г. значится, к примеру, формирование культуры по ответственному обращению с животными через СМИ и проведение обучающих мероприятий, например «уроков добра» в школах.

Начальник управления государственного надзора и обращения с животными ветеринарной службы ХМАО Эльвира Сабитова сообщила, что на 1 октября благодаря реализации концепции в регионе зафиксировали сокращение количества нападений безнадзорных собак по сравнению с прошлым годом на 34% и сокращение количества отловленных животных на 15%. Кроме того, относительно 2022 г. уменьшилось в 2 раза количество собак без владельцев (с 8354 до 4077) и в 3 раза возросло количество владельческих собак (с 11 835 до 34 096).

В случае, если концепция будет принята на федеральном уровне (Шаройкина считает, что это полномочия правительства), то ряд законов будет приведен в соответствие с ней, уверена член ОП. Предлагать же тезисы из концепции в действующий закон об ответственном обращении с животными не планируется.

На базе этой комиссии будут созданы рабочие группы: например, животные без владельцев, охота и рыболовство, цирки, зоопарки, сельскохозяйственные животные, профилактика жестокого обращения, пояснила она. В течение года будут проведены аналитические консультации в каждой из них, сформулированы общие принципы, задачи и подходы, добавила Шаройкина.

Пока что нет представления о том, какое именно из министерств будет отвечать за реализацию концепции. Среди возможных Шаройкина назвала Минприроды, Минцифры, Минкульт, Минпросвещения и Минсельхоз. «Ведомости» направили туда запросы, в последнем ответили, что предложение в ведомство пока не поступало. В рамках действующего законодательства Минсельхоз курирует вопросы, соответственно, о сельскохозяйственных животных, Минприроды – о безнадзорных. Другие вопросы находятся в ведении Росприродонадзора.

Сейчас же стоит задача сформулировать основные тезисы, вовлечь в работу все эти министерства и ответственных представителей законодательной власти, чтобы подготовить единый концептуальный документ, дополнила она. По предварительному плану, структура концепции будет состоять из семи пунктов, рассказал вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев. В ней предстоит прописать основные принципы, методологические основы формирования концепции и проч.