В РФ не зафиксировали нарушений общественного порядка во время празднования 9 Мая

"Службу в период проведения праздничных мероприятий 9 Мая несли более 53 тысяч военнослужащих и сотрудников ведомства. Нарушений общественного порядка и общественной безопасности не допущено", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что перед началом военных парадов и праздничных шествий места массового пребывания граждан обследовали специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии. Также росгвардейцы приняли участие в обеспечении безопасности шествий "Бессмертного полка", праздничных салютов и фейерверков.