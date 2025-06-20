В рамках мероприятия «Внимание-дети! Летние каникулы!» полицейские региона провели беседы с детьми и их родителями

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В Кинельском районе Самарской области, в рамках профилактического мероприятия «Внимание-дети! Летние каникулы!», сотрудники Госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних провели рейд по общественным местам.

Основной целью мероприятия стало привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и профилактика несчастных случаев с участием несовершеннолетних.

В ходе мероприятия сотрудники полиции посетили парки и скверы городского округа Кинель, где побеседовали с ребятами и их родителями о безопасности в период летних каникул.

Юным жителям района напомнили основные Правила дорожного движения, в том числе, управления велосипедами и самокатами, подчеркнув необходимость использования световозвращающих элементов в условиях недостаточной видимости и в темное время суток.

Полицейские акцентировали внимание ребят на запрете игр вблизи проезжей части и на недопустимости использования наушников и мобильного телефона при переходе дороги.

Сотрудники полиции напомнили родителям юных участников дорожного движения об ответственности за нарушения ПДД.

В свою очередь, инспекторы по делам несовершеннолетних напомнили ребятам о правилах безопасности, которые нужно соблюдать в период летнего отдыха: в быту, вблизи водоемов, в общественных местах.

Полицейские также рассказали о негативных последствиях употребления алкоголя и наркотиков и призвали ребят вести здоровый образ жизни.

В завершение бесед участникам акции вручили информационные листовки и пожелали безопасного летнего отдыха, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО