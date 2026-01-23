Я нашел ошибку
На Почте Самарской области большинство сотрудниц с именем Татьяна работают почтальонами
в Приволжье мужчина украл телефон у бывшей избранницы
В Самаре услугами самозанятых пользуются 18% компаний
Крупный сбой в работе интернета произошёл 22 января в Промышленном районе Самары
США официально вышли из ВОЗ, не заплатив $260 млн долга
Самарские пчёлы и пчеловоды хотят свой праздник
Подозрительный пешеход в Тольятти оказался наркодилером
В рамках акции «Студенческий десант» сызранские транспортные полицейские встретились со студентами
В рамках акции «Студенческий десант» сызранские транспортные полицейские встретились со студентами

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» студенты Сызранского политехнического колледжа посетили Сызранский ЛО МВД России на транспорте.

Цель мероприятия — нацелить молодежь на профессиональный путь в правоохранительных органах, сформировать позитивный образ сотрудников МВД, дать студентам возможность познакомиться с реальной работой полицейских структур, а также повысить их правовую грамотность и уровень осведомленности.

Встретила студентов сотрудник кинологической службы сержант полиции Анастасия Артюхина, она познакомила гостей со своим напарником - овчаркой по кличке Рейчел. Ребята узнали, как служебные собаки выполняют различные команды, ориентируются по запаху и берут след. Кинолог ответила на многочисленные вопросы студентов об отборе на службу, поступлении, содержании и ежедневных занятиях со служебной собакой.

В рамках мероприятия для студентов был продемонстрирован документальный фильм о Сызранском линейном отделе МВД России на транспорте и учебные пособия профилактического характера.

Заместитель начальника ЛО МВД России – начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Олеся Чувашлова рассказала будущим юристам о специфике службы в транспортной полиции, о возможности прохождения учебной практики в подразделениях линейного отдела, льготах и гарантиях при обучении в ведомственных учебных заведениях высшего профессионального образования в системе МВД России. Ознакомила студентов с требованиями и условиями приёма на службу и прохождения службы, а также с социальными гарантиями сотрудников.

Заместитель командира роты (курирующий работу с личным составом) ОР ППСП майор полиции Вера Мамонова рассказала о специфике в патрульно-постовой службе полиции, привела интересные примеры из собственного опыта, пригласила ребят на службу в Сызранский ЛО МВД России на транспорте после окончания образовательного учреждения.

Оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции поговорил со студентами о проблеме коррупции в современном обществе, привел соответствующие примеры из собственного опыта.

Эксперт экспертно-криминалистического отделения капитан полиции Арменуи Закарян поделилась с ребятами тонкостями работы экспертов и интересными фактами из своей практики по раскрытию преступлений. Она продемонстрировала криминалистический чемодан и объяснила, как его содержимое помогает обнаруживать и изымать улики, а также фиксировать следы преступления.

Оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков разъяснил меры административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений в сфере НОН.

Специалист группы профессиональной подготовки ОРЛС лейтенант полиции Дмитрий Арискин продемонстрировал средства индивидуальной бронезащиты и активной обороны.

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Илона Суханова обратила внимание студентов на необходимость соблюдения правил безопасного поведения на объектах транспорта, разъяснила меры ответственности за их нарушение.

В завершение встречи молодые люди поблагодарили транспортных полицейских за интересное и познавательное мероприятие.

 

Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
