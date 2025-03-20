В преддверии празднования 80-летия Победы ветеранам Самарской области вручают памятные медали

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В среду, 19 марта 2025 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов посетил с рабочим визитом Красноярский район и вручил медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» труженице тыла Агафье Ивановне Кириловой. 19 марта ей исполнилось 100 лет.

Жизненный путь Агафьи Ивановны нельзя назвать легким, но она никогда не теряла оптимизма, позитивного настроя и силы духа. «Когда началась война, мне было 16 лет. Я многое повидала, много, где поработала: и пахала на лошадях, и боронила, и убирала хлеб на комбайне, и своими руками строила ферму. Хлебнула и голода, и холода», - рассказывает ветеран.

Смирнов поблагодарил Агафью Ивановну за нелегкий труд на благо родной земли, пожелал крепкого здоровья и вручил памятную медаль.

Знака отличия удостоилась и Нина Игнатьевна Дворянкина. В марте ей исполняется 95 лет. В военные годы она трудилась в колхозе. После Великой Отечественной войны женщина вышла замуж и воспитала троих детей.

Ветераны получили памятные подарки от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Михаил Смирнов подчеркнул, что навестить ветеранов и поздравить их с приближающимся праздником Великой Победы для него – большая радость. «Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – это величайшее событие, которое нас всех сформировало. В преддверии празднования 80-летия Победы все члены правительства, сотрудники Администрации Губернатора навещают ветеранов, чтобы лично вручить юбилейные медали. Я сегодня с большим удовольствием и от всего сердца выполнил эту миссию», - сказал он.

Председатель Правительства отметил, что, несмотря на возраст, ветераны хранят память о том, как победили, как трудились, что пережили ради свободы и независимости страны, и передают эту память новым поколениям.

Фото: «Волжская коммуна»



