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В ПФО реализуется новый проект для работающей молодежи «МолоТ»

21 марта 2025 16:37
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В Самарской области в июне пройдет региональный отборочный этап.

В Приволжском федеральном округе стартовал новый окружной проект для работающей молодежи «МолоТ» (Молодежный труд). Он реализуется при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Он включает интеллектуальный, профориентационный, спортивный, семейный конкурсы для работников предприятий и организаций реального сектора экономики негосударственной формы собственности.

В Самарской области в июне пройдет региональный отборочный этап. Победители войдут в команду Самарской области и примут участие в окружном финале, который состоится в Пермском крае в августе.

«Несомненно, проект «МолоТ» имеет высокую значимость, как для Самарской области, так и для молодежи, работающей на предприятиях нашего региона, - комментирует начальник отдела корпоративной культуры ПАО «ОДК-Кузнецов» Валентин Сульянов. - Это возможность найти новые знакомства и связи, объединить работающую молодежь и их семьи друг с другом для достижения общих целей в развитии, как самих предприятий, так и области в целом. Немаловажным в данном проекте вижу возможность участия семьям с детьми. Это затрагивает процесс не только воспитания у детей патриотического настроя, но и профориентационной работы, показывая широкий спектр возможностей реализации себя как будущего специалиста в той или иной отрасли региона. И конечно же, не стоит забывать, что участие в подобном проекте повышает репутацию предприятия, которое будут представлять молодые работники».

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить, написав на электронную почту KlimovaLS@samaratrud.ru.

 

Фото:   Самарская область

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