В Москве появились автоматы по выдаче книг

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В московских парках установлены первые автоматы по выдаче книг. Пока проект работает в тестовом режиме, но жители города уже взяли почитать более 600 изданий.

Каждый книгомат вмещает больше 350 книг. Тематика самая разная: от фантастики и исторических романов до детской литературы.

"Любой желающий может самостоятельно взять приглянувшуюся книгу всего за 5 минут. Понадобится только единый читательский билет", – рассказал в своем Telegram-канале руководитель департамента культуры города Алексей Фурсин.

На чтение дается 30 дней, но если этого времени не хватило, то срок пользования книгой можно продлить. При этом на руках у читателя может быть не более 15 книг. Вернуть прочитанное издание нужно будет в тот же книгомат, откуда оно было взято, принести такую книгу в библиотеку нельзя, пишет Смотрим.