В ИК-15 Самарской области состоялся конкурс красоты среди осужденных женщин

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Конкурс «Мисс ИК-15» проводится не первый год и по традиции приурочен ко дню образования учреждения.

В этот раз в празднике красоты и женственности приняло участие восемь конкурсанток. Конкурс состоял из пяти этапов.

На первом этапе участницы представляли себя в роли Богини Олимпа, где финальное представление увенчалось зажигательным общим греческим танцем. На втором этапе девушки соревновались в вокальном мастерстве, отражая внутренний мир своего персонажа в выбранных песнях. В следующем испытании оценивались кулинарные способности конкурсанток, где каждая приготовила для жюри свой особенный торт «Богиня». Не оставил равнодушными зрителей и «Перфоманс» в божественном и звездном репертуаре, где участницы изготовили костюм «Знак зодиака» своими руками из подручных средств.

Завершились испытания торжественным конкурсом «Королева вальса». Здесь оценивались не только свадебные и бальные платья, но и самый чувственный и хореографический вальс.

Жюри предстоял нелегкий выбор. В итоге никто не остался без призового места. Были выбраны Мисс Богиня Олимпа», «Мисс Талант», «Мисс Хозяюшка», «Мисс Перфоманс», «Мисс Королева вальса», а также I и II «Вице Мисс». Победительницей же конкурса и «Мисс ИК-15» стала Елизавета К., чьей успех не вызвал ни у кого ни единого сомнения.

Как сказал начальник учреждений подполковник внутренней службы Константин Дусь, ежегодный конкурс красоты дает возможность осужденным женщинам раскрыть и реализовать свои творческие способности, а также повысить эстетический и нравственный уровень развития, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области