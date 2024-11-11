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В ГУ МВД СО состоялось торжественное мероприятия, посвященное Дню сотрудника ОВД

11 ноября 2024 16:09
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Государственными и ведомственными медалями, ценными подарками, почетными грамотами и благодарственными письмами поощрены 59 сотрудников, а также присвоены очередные специальные звания.

Сегодня в Главном управлении МВД России по Самарской области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Почетными гостями стали вице-губернатор Самарской области Максим Ковалёв, главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Феоктистов, председатель Самарской губернской Думы Геннадий Котельников, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов региона, а также ветераны органов внутренних дел.

Открывая торжественное мероприятие, начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил присутствующих с профессиональным праздником, поблагодарил руководство, личный состав и ветеранов за добросовестный, самоотверженный труд и эффективное выполнение стоящих перед ведомством задач, отметив: «Профессия требует от стражей порядка особого отношения к людям, выдержки, самообладания и готовности пожертвовать собой ради безопасности других. Коллеги, благодарю каждого за вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, удачи и всего самого хорошего».

Приглашенные гости в своих выступлениях отметили профессионализм сотрудников органов внутренних дел Самарской области, их стойкость и доброжелательность, подчеркнули, что с каждым годом доверие граждан к полицейским только растет, и выразили признательность за каждодневный подвиг во благо народа,, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО. 

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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