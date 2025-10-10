Я нашел ошибку
Главные новости:
У 23% самарцев есть подработка
У 23% самарцев есть подработка
Россия вошла в топ-5 стран с самыми низкими ценами на куриные яйца
Россия вошла в топ-5 стран с самыми низкими ценами на куриные яйца
Вокально-поэтическая группа «Хорошее настроение» Самарского Дворца ветеранов (https://t.me/SamDvoretsVeteranov) ждёт новых участников
Вокально-поэтическая группа «Хорошее настроение» Самарского Дворца ветеранов (https://t.me/SamDvoretsVeteranov) ждёт новых участников
Делегация Самарской области принимает участие в форуме «Креативный код. Россия»
Делегация Самарской области принимает участие в форуме «Креативный код. Россия»
Производитель углекислотного оборудования из Самарской области вошел в число лучших экспортеров России
Производитель углекислотного оборудования из Самарской области вошел в число лучших экспортеров России
В Госдуме захотели законодательно ограничить число собак и кошек, содержащихся в квартире
В Госдуме захотели законодательно ограничить число собак и кошек, содержащихся в квартире
Вильфанд: предстоящая зима будет холоднее прошлой
Вильфанд: предстоящая зима будет холоднее прошлой
Минпросвещения определило сроки получения начального образования в РФ
Минпросвещения определило сроки получения начального образования в РФ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.41
-0.14
EUR 94.7
-0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Госдуме захотели законодательно ограничить число собак и кошек, содержащихся в квартире

10 октября 2025 09:26
66
В Госдуме захотели законодательно ограничить число собак и кошек, содержащихся в квартире

Соответствующий проект в нижнюю палату парламента внесет член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко, пишет ТАСС.

Документ, который есть в распоряжении агентства, предлагает внести изменения в федеральный закон, регулирующий обращение с животными. Законопроект допускает проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки на каждые 18 квадратных метров квартиры. Временное превышение норм планируется разрешать при рождении у животных потомства, до достижения им шестимесячного возраста. На собак-проводников эти ограничения распространять не планируется.

Как следует из пояснительной записки, действующее законодательство не ограничивает количество домашних животных в жилых помещениях. «На практике подобная ситуация приводит к многочисленным случаям, когда в обычных квартирах содержится 15-20 и более кошек или собак, что влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований и создание антисанитарных условий», — отмечается в документе.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
477
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
748
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
591
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
790
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
827
Весь список