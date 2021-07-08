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Супруги Шаповаловы поженились 2 августа 1961 года, когда обоим было чуть за двадцать.
В День семьи, любви и верности Дмитрий Азаров поздравил супругов Шаповаловых с бриллиантовой свадьбой
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В День семьи, любви и верности Дмитрий Азаров поздравил супругов Шаповаловых с бриллиантовой свадьбой

8 июля 2021 15:07
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Супруги Шаповаловы поженились 2 августа 1961 года, когда обоим было чуть за двадцать.

В четверг, 8 июля, в День семьи, любви и верности губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил генерал-лейтенанта Анатолия Александровича Шаповалова и его супругу Евгению Александровну с 60-летием супружеской жизни.

Супруги Шаповаловы поженились 2 августа 1961 года, когда обоим было чуть за двадцать. Торжество пышным не было, а буквально на следующий день курсант Шаповалов отбыл в Ташкент.

«До сих пор помню наш загс в полуподвальном помещении, без окон даже, – поделилась «генерал-полковник Женя»: именно так ласково называет супругу Анатолий Александрович. – Он был в военной форме, меня же попросил надеть платье в горошек, которое ему больше всего нравилось. Никакого банкета после росписи было. Сразу после свадьбы муж уехал доучиваться в Ташкент – в командное училище, я год ждала».

Затем была Германия, Дальний Восток, Афганистан... Пока не осели в 1989 году в Самаре, супруги сменили 17 мест жительства. «Самара есть Самара, – говорит генерал. – Волга, природа, климат стабильный. Все понравилось. Она волжанка из Астрахани, я – с Дона. Вместе решили: бросаем якорь и больше из Самары никуда».

В Самаре Анатолий Александрович был первым заместителем командующего войсками Приволжского военного округа. За военную карьеру награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и двумя орденами «За службу Родине» (III и II степени), имеет 14 орденов иностранных государств… Человек небывалой доброты, честности и верности. Верности слову, делу, Родине и семье.

После службы в Вооруженных силах СССР и России генерал Шаповалов по-прежнему остается в строю, продолжает служить Отечеству, но уже как общественный деятель. В данный момент вместе с коллегами-ветеранами он занимается вопросами увековечивания памяти пятерых Героев, которые в разное время жили в Жигулевске.

У супругов два сына, три внучки и два внука. Сыновья выбрали военную службу, что не удивительно. Отец не настаивал и даже не рекомендовал, но его личный пример был настолько ярким, что не мечтать об армии братья не могли. Оба награждены медалями за выслугу лет, сын Дмитрий – Орденом «За мужество».

В чем секрет семейного счастья? Он простой, признаются супруги: уважение и доверие. «Шестьдесят лет мы вместе. Вырастили сыновей, есть внуки, вот ждем правнука, как раз в начале августа должен родиться, – поделился с Губернатором Анатолий Шаповалов. – Я за Женей как за каменной стеной. У меня служба, на ней все остальное. Все проблемы она решала и решает. За 60 лет не было разногласий, ругаться просто нет причин. Главное в семейной жизни – это доверие и уважение... А еще нужно уметь уступать. В каких-то моментах лучше промолчать, в каких-то – свести спор к шутке».

«Это большое счастье! – отреагировал Дмитрий Азаров. – От всей души вас поздравляю! Очень рад, что у вас сегодня, в День семьи, любви и верности, побывал. Дай вам бог здоровья и долгих лет жизни»!

В год бриллиантовой свадьбы, накануне Дня семьи, любви и верности, Губернатор вручил семье медаль «За любовь и верность». Они ее заслужили, являясь для многих примером, и доказывая, что любовь можно сохранить на долгие годы.

 

Теги: бриллиантовая свадьба Дмитрий Азаров поздравил супруги Шаповаловы

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