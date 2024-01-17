Уполномоченный по правам человека в Самарской области: Каждый может обратиться за защитой своих прав

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Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова напоминает о возможности ежедневно получить бесплатную юридическую помощь.

Звоните в приемную граждан Уполномоченного: 8(846)3372903

Направляйте обращения: Ombudsman.Samara@yandex.ru

Приходите: Самара, ул. Маяковского, 20.

Для жителей Самарской области также открыта предварительная запись, по указанному телефону, на личный прием Ольги Гальцовой в региональной приемной Президента Российской Федерации. Встречи с заявителями пройдут в присутствии представителей органов власти для оперативного решения сложившихся жизненных ситуаций.