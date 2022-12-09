«УМНИК-2022»: молодые инноваторы состязались в «Жигулевской долине» за гранты в полмиллиона рублей

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В Самарской области состоялся финал федерального конкурса «УМНИК-2022». По сложившейся традиции он прошел на площадке регионального представительства Фонда содействия инновациям в Самарской области – в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Создание условий для развития инновационных проектов и поддержки идей молодых разработчиков – одно из главных направлений, обозначенных губернатором Дмитрием Азаровым в работе областного Правительства.

Программа «УМНИК» направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей в возрасте от 18 до 30 лет. В этом году в программе приняло участие 265 инноваторов, которые подали заявки на 9 полуфиналов конкурса в ведущих вузах Самарской области. Для молодых разработчиков инновационных технологических проектов, представляющих другие образовательные и научные организации, был проведен Открытый полуфинал на площадке «Жигулевской долины».

В результате в регионе было отобрано 118 проектов, которые далее проходили обезличенную анонимную экспертизу. Авторы 114 проектов были допущены к финальному мероприятию в «Жигулевской долине».

«Мы создали в Самарской области развитую инфраструктуру поддержки инновационных и высокотехнологичных проектов. И особое внимание мы уделяем молодым разработчикам, у которых есть интересная идея, но не хватает знаний в области предпринимательства, они нуждаются в финансовых ресурсах, содействии в поиске партнеров. Все эти инструменты действуют в регионе, мы поддерживаем стартапы на всех этапах их роста и развития», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Приветствуя участников, региональный представитель Фонда содействия инновациям в Самарской области, директор ГАУ «ЦИК СО» – управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко сказал: «Нам очень важно, чтобы в технологическое предпринимательство вовлекалась молодежь – проекты молодых инноваторов пополнят инновационный актив проектов региона, ряд из них станет началом больших инновационных проектов. Желаю всем участникам сегодняшнего финала, рассказывая о технологических аспектах своего проекта, обязательно комментировать его рыночную перспективу: кто ждет ваше изобретение, кому и чем оно поможет».

Председатель регионального экспертного жюри конкурса «УМНИК-Самарская область», президент Торгово-промышленной палаты Тольятти Виктор Шамрай уверен: «Что бы ни происходило вокруг, всегда будут востребованы умные, «продвинутые» кадры и новые инновационные проекты. Не первый год я участвую в жюри конкурса «УМНИК», каждый раз жду финал с надеждой и ожиданиями – и они всегда оправдываются».

Региональное экспертное жюри в составе 35 человек, утвержденное Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и руководством ФСИ, представляло предпринимательское и университетское сообщество губернии. Проекты были распределены по 6 традиционным конкурсным трекам: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.

В финале экспертное жюри определило 23 лучших проекта, которые стали победителями регионального отбора. Далее они будут направлены на рассмотрение конкурсной комиссией и утверждение Дирекцией Фонда.

Подводя итоги конкурсного дня, эксперты отметили, что из года в год уровень представленных проектов растет. Член жюри секции «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», директор ООО «В.И.П.-Партнер» Александр Лунис подчеркнул: «Во-первых, растет качество самих проектов: на мой взгляд, некоторые из них после доработки можно внедрять уже в ближайшее время. Во-вторых, проекты с каждым годом усиливают коммерческую направленность, а значит, отражают потребности рынка».

Одним из 23 победителей регионального финала стал аспирант Самарского государственного университета путей сообщения Алексей Хохрин. Он представил проект приемного устройства автоматической локомотивной сигнализации, повышающий безопасности движения поездов. По словам инноватора, в случае одобрения его проекта Дирекцией Фонда, полученный грант он направит на приобретение лицензионного ПО для реализации программной части продукта и на сборку образца для дальнейшего апробирования в локомотивных системах безопасности. Алексей отметил, что очень благодарен региональному представительству ФСИ в «Жигулевской долине» за активную поддержку и ценные рекомендации по доработке проекта.

В числе победителей – и Анжела Акопян, молодой преподаватель СамГТУ, автор проекта перекодировки навигационных сигналов «Глонасс» в GPS-формат. Ее команда планирует потратить грант на разработку прототипа программно-аппаратного комплекса для GPS-ориентированных сельскохозяйственных машин. Вдохновленная эмоциями от победы в конкурсе, Анжела обратилась к организаторам регионального финала. «Большое спасибо команде технопарка «Жигулевская долина» за поддержку молодых инноваторов, за консультации и сопровождение. Желаю региональному представительству Фонда дальнейших успехов, больше крутых проектов, больше интересных участников!», - сказала Анжела.

Имена 23 новых «умников» станут известны весной 2023 года, после утверждения конкурсной комиссией ФСИ. Победители заключат договор и получат грант в размере 500 тысяч рублей на развитие своих проектов.

«Победили все, кто принял участие в финале, – уверен Александр Сергиенко. – Победил весь наш регион. Потому что этот конкурс дал импульс, и успех сегодняшних лауреатов сподвигнет других инноваторов участвовать в конкурсах Фонда. Таким образом, «УМНИК» станет источником, ростком для более «старших» инноваций».

Фото: пресс-служба правительства СО