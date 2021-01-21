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Умер Александр Комин, мастер спорта международного класса по велосипедному спорту, тренер ГАУ СШОР № 7

21 января 2021 21:46
141
Александр Николаевич внес огромный вклад в развитие и популяризацию велосипедного спорта в Самарской области.

21 января ушел из жизни Александр Николаевич Комин, мастер спорта международного класса по велосипедному спорту, тренер ГАУ СШОР № 7.

Александр Николаевич внес огромный вклад в развитие и популяризацию велосипедного спорта в Самарской области.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Александра Николаевича, передает пресс-служба минспорта СО.

Прощание состоится в субботу, 23 января, с 11.00 до 12.00 по адресу: Самара ул. Дальняя, 6 (СШОР №7).

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

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Комментарии

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Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Новости Тольятти
21 января 2021  11:37
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,28%
С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 717 человек. Новости Тольятти
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20 января 2021  14:11
Творчество – основа любых инноваций, научных открытий и изобретений.
В «Жигулевской долине» стартовала культурно-музыкальная акция «Культурный код инноваций»
Творчество – основа любых инноваций, научных открытий и изобретений. Новости Тольятти
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20 января 2021  13:42
В Тольятти пройдет Сретенский фестиваль
В Тольятти пройдет Сретенский фестиваль
В этом году Конкурс проводится с использованием   дистанционных технологий в заочном формате по видеозаписям.  Новости Тольятти
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