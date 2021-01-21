Умер Александр Комин, мастер спорта международного класса по велосипедному спорту, тренер ГАУ СШОР № 7

21 января ушел из жизни Александр Николаевич Комин, мастер спорта международного класса по велосипедному спорту, тренер ГАУ СШОР № 7.
Александр Николаевич внес огромный вклад в развитие и популяризацию велосипедного спорта в Самарской области.
Выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Александра Николаевича, передает пресс-служба минспорта СО.
Прощание состоится в субботу, 23 января, с 11.00 до 12.00 по адресу: Самара ул. Дальняя, 6 (СШОР №7).
Фото: пресс-служба минспорта СО
Добавить комментарий