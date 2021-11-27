УФССП СО:  работает «телефону доверия»

200

Сообщить о злоупотреблении служебным положением, склонении к получению/даче взятки, злоупотреблении полномочиями либо ином незаконном использовании физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства любой гражданин может по «телефону доверия»:

8 (846) 266-54-89.

Информация о неправомерных действиях судебных приставов будет тщательно проверена. Будут приняты соответствующие меры. Конфиденциальность полученной от граждан информации гарантирована.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области ведет жесткую борьбу с коррупционными проявлениями: проводит плановые и внеплановые проверки подразделений судебных приставов по направлению противодействия коррупции, изучает оконченные и находящиеся в работе материалы исполнительных производств, ведет работу с информацией, поступающей от граждан и представителей организаций с целью выявления и своевременного реагирования на сообщения о коррупционных действиях сотрудников Управления.









Пресс-служба УФССП России по Самарской области