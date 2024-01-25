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У 83% россиян выросли зарплатные ожидания на 2024 год

25 января 2024 11:20
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у 83% россиян выросли зарплатные ожидания на 2024 год

Аналитики Авито Работы провели опрос более 7 000 работающих россиян и выяснили, что в 2024 году чуть меньше половины (41%) опрошенных планируют увеличение заработка до 25%. 

Среди респондентов, которые ждут увеличения размера заработной платы в 2024 году (83%), почти четверть (21%) ожидают прибавку в размере 11-25% от текущей зарплаты. Чуть меньшее число респондентов (20%) планируют рост дохода на 10% от текущего дохода, а 17% — на 26-40%.

«Можно заметить, что зарплатные ожидания большинства участников опроса коррелируются со средними приростами зарплат на рынке труда. По данным Авито Работы, в январе 2024 года уровень средних зарплат россиян вырос на 11% в сравнении с тем же периодом в 2023 году. Если в начале прошлого года компании предлагали в среднем 57 593 рубля, то сейчас — 63 750. При этом больше трети (34%) респондентов рассчитывают на ежемесячную сумму до 70 000 рублей»,комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

Более трети респондентов (34%) ожидают, что в 2024 году их средний доход составит до 70 000 рублей, 26% рассчитывают на зарплату в размере от 70 000 до 100 000 рублей. 11% опрошенных ответили, что их ожидаемая зарплата составит в среднем 100 000-150 000 рублей. Еще 5% ждут, что в 2024 году их средняя заработная плата в этом году составит 150 000-200 000 рублей. 17% опрошенных сообщили, что не ожидают увеличения размера оплаты труда.

Опрошенные в возрасте 18-24 лет ожидают получить в 2024 году прибавку к зарплате чаще (29%), чем их старшие коллеги 45-54 лет (15%). Больше всего прибавку в 2024 году ждут россияне, работающие в сфере маркетинга, рекламы и PR (38%), IT, интернета и телекома (29%), автомобильного бизнеса (28%), консалтинга и профессиональных услуг (28%), а также банков и инвестиций (27%).

 

Жители каких городов ожидают максимальный прирост зарплаты в диапазоне 60%-100%

 

 

Город

Доля респондентов (%)

Челябинск

29%

Пермь

22%

Уфа

20%

Екатеринбург

19%

Москва

18%

Санкт-Петербург

15%

Краснодар

14%

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