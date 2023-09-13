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Темпы роста ипотеки сохраняются на высоком уровне, что может свидетельствовать о перегреве рынка. Поэтому Центробанк поднял с 15 до 20 процентов минимальный первоначальный взнос по ипотечным программам с господдержкой. К ним относятся «Льготная ипотека», «Семейная ипотека», «Сельская ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «ИТ-ипотека». Такое постановление Правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Парламентская газета» выясняла, как ужесточение кредитных условий повлияет на рынок жилья.

Чтобы не разгонять цены

О намерении Банка России ограничить темпы роста выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, чтобы не перегружать людей долгами, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина впервые заявила во время «правительственного часа» в Совете Федерации 21 июня. «С точки зрения внутренних возможных дисбалансов нас беспокоит ипотека, которая была накачана и льготными, и псевдольготными программами. Но сейчас с помощью наших мер мы ограничиваем темпы выдачи ипотек с низким первоначальным взносом, чтобы ипотека росла именно сбалансированно, а не за счет того, что мы перегружаем людей долговой нагрузкой, которую они не в состоянии вынести, и так, чтобы это не приводило к росту цен на жилье», — отметила глава ЦБ.

По данным Банка России, объемы выдачи ипотеки с господдержкой в июле выросли на 12 процентов — с 321 миллиарда рублей до 360 миллиардов за счет семейной и льготной ипотек. В начале сентября регулятор уведомил о признаках перегрева: во втором квартале выдача ипотеки ускорилась с 4,2 до 7 процентов, общий объем выданных денег составил 1,8 триллиона рублей, что на 39 процентов больше, чем в первом квартале.

Регулятор связывает такую динамику со стремлением россиян вложиться в недвижимость на фоне падающего рубля и роста инфляционных ожиданий. В Центробанке высказали опасения за финансовую стабильность из-за невысокого качества новых выдач.

Не откладывая обещанное в долгий ящик, ЦБ поднял минимальный порог первоначального взноса по ипотечным программам с господдержкой с 15 до 20 процентов. И снизил на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, которые получают банки по этим госпрограммам.

Важна стабильность

Инициатива регулятора связана с необходимостью стабилизации рынка жилищного кредитования, уверен глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков: «Миллионы наших граждан используют ипотечные кредиты, но, к сожалению, много обращений и в Госдуму, и лично ко мне со стороны заемщиков кредитных организаций, которые не смогли выполнить обязательств. В результате им приходится возвращать приобретенное жилье. То есть они добросовестно выплачивали проценты по кредиту, но оказались в сложной финансовой или жизненной ситуации, и жилье, которое находилось в залоге у банка, должно быть изъято и продано на рынке».

Он добавил, что, как правило, в сложной ситуации оказываются те, кто имеет низкий первоначальный взнос по кредиту. «Чтобы не было таких ситуаций, я думаю, Центробанк решил сделать серьезный шаг, увеличив первоначальный взнос для тех, кто хочет получить ипотеку. Это поможет защитить людей от непредвиденных сложных ситуаций, когда они не смогут обслуживать долг и потеряют деньги и квартиру, которую планировали приобрести», — отметил Аксаков.

В Российской гильдии риелторов склонны думать, что с увеличением первоначального взноса покупатели уйдут на вторичный рынок жилья и ИЖС. «Цены будут постепенно, но незначительно снижаться, на благо ипотечным заемщикам», — пояснила «Парламентской газете» руководитель комитета РГР по ипотеке Ирина Киселева.

В чем участвует государство

Сегодня в России действует несколько программ с госучастием, где ставку по кредиту компенсируют из бюджета, что позволяет выдавать жилищные займы под щадящие проценты.

Льготная ипотека. Изначально ставка составляла 6,5 процента, а с 17 апреля 2020 года — 7 процентов для новостроек. Программу планировали закончить 1 января 2023 года, но ее продлили, и сейчас она действует до 1 июля 2024 года на следующих условиях: максимальная стоимость жилья на первичном рынке не должна превышать 12 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов — для других регионов. Ставка сейчас составляет 8 процентов годовых, она сохраняется на весь срок ипотеки.

Дальневосточная ипотека. Она заработала с декабря 2019 года и действует до 2030 года. Программа предполагает ставку в 2 процента годовых учителям, врачам и молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, а также неполным семьям с несовершеннолетними детьми. Можно купить жилье в ДФО или построить дом на дальневосточном гектаре. Покупать можно как первичное, так и вторичное жилье. На Восточном экономическом форуме 12 сентября этого года президент Владимир Путин предложил поднять верхнюю планку кредита с шести до девяти миллионов рублей. Кроме того, по его мнению, ипотеку нужно распространить на всех работников ОПК в ДФО независимо от их возраста.

Сельская ипотека. Купить жилье в сельской местности можно по льготной ставке в 3 процента. Такая программа действует по всей стране. Программа позволяет купить готовое жилье, квартиру в строящемся доме или земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

Семейная ипотека. Программа действует для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родились первый или последующие дети, а также дети с ограниченными возможностями. Ипотека выдается под 6 процентов годовых на срок до 30 лет. Также кредиты можно получить на строительство частного дома и приобретение земельного участка. В декабре прошлого года президент предложил распространить программу на семьи, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет.

ИТ-ипотека. В мае 2022 года Правительство утвердило параметры льготной ипотечной программы для специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Получить ее могут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет. Ставка для них составляет до 5 процентов годовых. В регионах с численностью населения от одного миллиона человек максимальный размер кредита — 18 миллионов рублей, для остальных — 9 миллионов рублей. При этом зарплата заемщика должна быть в первом случае не ниже 150 тысяч рублей, во втором — от 100 тысяч.

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