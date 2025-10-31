Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День народного единства

80

4 ноября телебашня филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня народного единства.

На медиафасаде самарской телебашни будет транслироваться символика праздника, триколор, надпись с "Днем народного единства".

Праздничный сценарий подсветки будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.

Останкинская телебашня покажет поздравительный ролик в цветах флага России.

В акции также участвуют телебашни и мачты Астрахани, Благовещенска, Биробиджана, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Иркутска, Калуги, Казани, Кирова, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Мурманска, Нальчика, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи, Симферополя, Смоленска, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов Российской Федерации..