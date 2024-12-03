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Сызранские огнеборцы провели учение в здании детской поликлиники

3 декабря 2024 15:51
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Сотрудники Главного управления отработали навыки по эвакуации людей из здания, ликвидации условного пожара и оказания первой помощи пострадавшим.

В детской поликлинике №3 города Сызрань прошло пожарно-тактическое учение по отработке взаимодействия подразделений 7 отряда с персоналом объекта и службами жизнеобеспечения города при тушении условного пожара.

В учении была задействована основная и специальная пожарная техника, а также личный состав Сызранского местного пожарно-спасательного гарнизона в количестве 20 человек и 6 единиц техники.

Сотрудники Главного управления отработали навыки по эвакуации людей из здания, ликвидации условного пожара и оказания первой помощи пострадавшим.

Кроме того, в ходе учения была проверена работоспособность систем противопожарной защиты объекта, противопожарного водоснабжения и эффективность действий персонала, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

Теги: Сызрань

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