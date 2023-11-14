Сызрань и Курумоч стали победителями Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

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На оперативном совещании Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 2023 года и распределены между субъектами Российской Федерации 50 призовых мест по пяти номинациям.



Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что за всё время проведения конкурса с 2017 года в нём участвовало 6229 муниципальных образований, из которых 245 заняли призовые места.



«Мы видим, что российские города и сельские поселения работают над улучшением и повышением качества жизни своих граждан, о чём свидетельствует ежегодный рост заявок на этот конкурс. В этом году из 78 регионов было подано более 1300 заявок муниципальных образований. Это почти на 10% больше, чем в прошлом году. И это самый большой результат за всё время проведения конкурса. 50 призовых мест распределены на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» среди 49 муниципальных образований 33 регионов», – сказал Марат Хуснуллин.



Мероприятие является одним из эффективных инструментов по поддержке лучших муниципальных практик. Проекты победителей конкурса публикуются в сборниках, которые размещаются на официальных сайтах и направляются в регионы. Таким образом, тиражирование успешного опыта призвано обеспечить комфортные условия для жизни людей по всей стране.

В 2023 году на участие в федеральном этапе конкурса от Самарской области было направлено 42 заявки от 25 муниципальных образований по пяти номинациям.



По номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» от региона в конкурсе приняло участие три городских округа и пять сельских поселений. Два муниципальных образования Самарской области в указанной номинации заняли первые места в соответствующих категориях. В категории «Городские округа и городские поселения» первое место занял городской округ Сызрань, в категории «Сельские поселения» – сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский.



«Средства будут доведены до муниципалитетов до конца года, чтобы они могли направить их на своё развитие», – прокомментировал заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.