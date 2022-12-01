Свыше 500 кг гуманитарной помощи отправили жители Отрадного в Рощинский

105

Сбор проводился на базе Дома общественных организаций за счет средств благотворительного фонда «Все вместе» и поддержки неравнодушных жителей и предприятий-благотворителей.



Весь город объединился вокруг общей цели. Так например, мастерицы-рукодельницы, по уже сложившейся традиции, передали очередную партию теплой одежды собственного производства для наших мужчин; Отрадненская городская больница совместно с аптеками «Витафарм» и «Мелисса» собрали набор необходимых лекарственных препаратов; завод «Таркетт» предоставил рулонную плёнку, «РН-Ремонт НПО» – печи, а организацию транспорта для доставки груза взял на себя коллектив «Коммунальной сервисной компании».



Помимо прочего, в составе отправленного груза еще очень много важных вещей, таких как чайники, термосы, карабины, лопаты, топоры, радиостанции, а также предметы личной гигиены.

Фото: пресс-служба правительства СО