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Срок подачи заявок на конкурс брендов «Знай наших» продлен до конца января

18 января 2024 10:58
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Срок подачи заявок на конкурс брендов «Знай наших» продлен до конца января

Производители Самарской области смогут заявить о себе на Всероссийском конкурсе «Знай наших». Срок подачи заявок на участие в конкурсе продлен до 31 января.

Организатором события выступает Агентство стратегических инициатив совместно с Фондом Росконгресс. Основные задачи этого масштабного проекта - найти и «подсветить» отечественные бренды, помочь российским компаниям занять освободившиеся рыночные ниши, содействовать масштабированию производства востребованных отечественных продуктов.

Присутствие российских брендов на внутреннем рынке выросло до 31%. Об этом рассказал во время прямой линии Президент РФ Владимир Путин. Поддержка брендов должна иметь системный характер, отметил Глава государства и призвал в каждом регионе создавать соответствующие программы, которые будут способствовать развитию малых и средних предпринимателей. «У нас в регионах есть, чем гордиться. И нужно, чтобы в каждом регионе была своя программа работы по поддержке малых, средних предприятиях, по поддержке и продвижению наших брендов», - сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что государство уже поддерживает конкурс брендов, проводимый Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс при участии ВЭБ.РФ.

Финалистами конкурса 2023 года от Самарской области стали 54 предприятия. Среди них племенной завод «Дружба», лимонады «Эридан», косметика «Благовкус», протеиновые десерты «ФитнесШок», аксессуары для кухни от ПМ-Композит и др.

В число лучших также вошла самарская швейная фабрика «Профи Дресс». «Наша фабрика стала финалистом, благодаря общему вкладу дружной команды. Гордимся этим результатом», - отметила основатель предприятия Руслана Сукаева.

Заявки на второй конкурс российских брендов «Знай наших» принимаются по ссылке. Победителей определят по пяти номинациям: «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив», «ИТ», «Высокие технологии». Условия для развития бизнеса создаются, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».
Компании-победители получат помощь в продвижении на маркетплейсах и в медиа, доступ к обучающим программам, индивидуальные встречи с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в крупных мероприятиях.

Поддержку предпринимателям оказывают и центры «Мой бизнес» Самарской области. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в регионе создана сеть центров, которые работают в каждом городском округе. На площадках центров можно получить консультации и услуги по всем вопросам создания и развития своего дела.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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