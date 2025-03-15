СОУНБ: телемост с автором повести «Донецкое море» Валерией Троицкой

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20 марта Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города присоединиться к телемосту с писательницей Валерией Троицкой. Творческая встреча будет посвящена повести «Донецкое море. История одной семьи».

Валерия Троицкая – историк, журналист и публицист из Санкт-Петербурга. В конце 2024 года в печать вышла дебютная книга автора – «Донецкое море». События в повести, разворачивающиеся во время начала противостояния в Донбассе, показаны глазами главной героини – пятнадцатилетней Кати из Донецка. Девочке-подростку предстоит сделать трудный выбор: остаться с отцом-ополченцем в осаждаемом украинской армией городе или бежать из него.

Говоря о своей книге, писательница признается, что ей хотелось написать литературное произведение специально для молодых людей и подростков: «Я думала о студентах, и в первую очередь творческих вузов…», – поделилась она в одном из интервью. «Они своими глазами не видели 2014 год, не знают, как всё началось, а потому многие пытаются навязать им своё восприятие. И я понимала, что говорить с молодыми людьми нужно не на сухом языке аргументов, а на языке сердца. Нужно помочь им эмоционально прожить тот путь, который прошли жители Донбасса с 2014 года. А дальше они сами разберутся, как относиться к происходящим событиям», – сообщает Валерия Троицкая.

В режиме телемоста посетители областной библиотеки смогут не только услышать из первых уст рассказ о книге, но и пообщаться с её автором, поделиться с ним своими впечатлениями и мыслями.

20 марта в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный! 12+

Фото: пресс-служба СОУНБ