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Сотрудники Госавтоинспекции Хворостянского района напомнили водителям о важности безопасного вождения зимой   

20 января 2025 16:44
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Акцент сделан на недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции по Хворостянскому району напомнили водителям о важности безопасного вождения зимой.

Акцент сделан на недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – это грубое нарушение Правил дорожного движения ставит под угрозу жизнь и здоровье всех граждан. Инспекторы пожелали водителям безаварийной езды, внимательности на дорогах, терпения и взаимоуважения друг к другу.

В ответ, водители пообещали соблюдать правила дорожного движения и позаботиться о безопасности своей и других участников движения. Зимние дороги требуют особого внимания, и только совместными усилиями можно сделать их безопаснее для всех!

 

Фото:   пресс-служба ГАИ СО

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