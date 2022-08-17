Сотрудники Госавтоинспекции СО информируют о нормах  и правилах полиса ОСАГО

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Областная Госавтоинспекция информирует о том, что у каждого водителя должен быть полис ОСАГО на эксплуатируемый автомобиль.

Оформить полис ОСАГО нужно не позднее 10 дней после того, как возникло право владения автомобилем.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным средством, владелец которого не исполнил свою обязанность по страхованию гражданской ответственности, либо просрочил действие полиса, квалифицируется как нарушение административного законодательства и влечет наложение штрафа в размере 800 рублей. За управление автомобилем, будучи не вписанным в страховой полис ОСАГО, предусмотрены штрафные санкции в размере 500 рублей.



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области