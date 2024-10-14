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Состоялось открытие региональной программы VII молодежного форума «Наследие»

14 октября 2024 12:01
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Состоялось открытие региональной программы VII молодежного форума «Наследие»

Студенты из десяти российских регионов принимают участие в региональной программе VII Молодежного форума «Наследие» в 2024 году. Им предстоит разработать программы ревитализации объектов культурного наследия в своих городах, предложив проекты, реализация которых даст памятникам новую жизнь в качестве точек притяжения для туристов и местных жителей.

 

Департамент культурного наследия города Москвы объявил о старте региональной программы VII Молодежного форума «Наследие». В ней примут участие представители Владимира, Воронежа, Красноярска, Республики Крым, Нижнего Новгорода, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Тюмени и Челябинска. Задача студентов – придумать концепцию развития одного из памятников архитектуры в своем городе, в результате реализации которой он получит новую жизнь и станет точкой притяжения для жителей и туристов. При этом они смогут отталкиваться от конкретных запросов, сформулированных региональными органами охраны памятников. Со своей стороны органы охраны и столичный Департамент культурного наследия окажут студенческим командам всю необходимую консультационную поддержку. Студенческие проекты будут представлены в рамках деловой программы VII Молодежного форума «Наследие», которая пройдёт в Москве 21-22ноября.

«Интерес к молодежному форуму «Наследие» со стороны регионов неизменно растет. В этом году к нам присоединились 10 российских городов. А всего с 2019 года, когда в программе форума появилась региональная часть, участие в ней приняли почти 600 студентов из более чем 40 региональных команд. Надеюсь, что работа над проектами будет по-настоящему плодотворной и интересной. Пять лучших команд мы наградим поездкой в Москву. Они смогут представить свои проекты экспертному жюри, рассказать о наследии своих регионов, посетить столичные памятники архитектуры во время экскурсий, организованных Департаментом. И, конечно же, всех будем ждать на деловой программе форума «Наследие». Традиционно специальный круглый стол посвятим сохранению объектов культурного наследия в российских городах», – отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.   

В этом году партнером региональной программы форума вновь выступил «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Проекты на тему «Ревитализация исторических памятников в российских городах» в рамках регионального конкурса будут разрабатывать студенты из Владимирского госуниверситета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Воронежского государственного технического университета, Сибирского федерального университета, Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, Самарского государственного технического университета,  НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, Саратовского государственного технического университета, Тюменского индустриального университета, Южно-Уральского госуниверситета.

Для участников будет организована интересная образовательная программа, включающая онлайн и офлайн лекции, мастер-классы, разбор кейсов создания проектов реставрации и приспособления исторических зданий.

В этом году с трех до пяти увеличено число команд регионального конкурса, которые получат возможность попасть на очную защиту своих проектов в Москве. Их работы оценят члены профессиональной комиссии, в которую войдут представители Мосгорнаследия, ректоры и члены профессорского состава вузов-участников, практикующие архитекторы и реставраторы, урбанисты и другие специалисты.

Ознакомиться с актуальной информацией об этапах форума «Наследие» можно на сайте проекта.

Форум «Наследие» – образовательный проект Департамента культурного наследия города Москвы, организованный в партнерстве с ведущими вузами столицы и направленный на распространение знаний в сфере сохранения культурного наследия. Мероприятие проводится с 2018 года.

Ключевая часть форума – конкурсная программа для студентов вузов, в рамках которой междисциплинарные команды должны разработать не просто проект реставрации объекта культурного наследия федерального значения, но и стратегию его внедрения в современную жизнь мегаполиса. К конкурсу могут присоединиться студенты, которые учатся на архитекторов, историков, социологов и других специалистов. Идеи победителей конкурса могут быть использованы при подготовке реального проекта восстановления архитектурного памятника.

Помимо конкурсной части, форум включает в себя обширную образовательную и деловую программу, рассчитанные как на молодежь, так и на взрослую аудиторию. Среди спикеров – ведущие реставраторы, урбанисты, архитекторы, инвесторы, представители органов власти и СМИ. В рамках программ российские и международные эксперты отрасли делятся своими знаниями и опытом, а также участвуют в дискуссионных форматах, где обсуждаются вопросы сохранения культурного наследия. Отдельный день форума традиционно посвящается фестивальной программе, которая доступна для всех желающих.

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