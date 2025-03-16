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Сегодня исполняется 31 год со дня создания отдельного батальона дорожно-патрульной службы Тольятти

16 марта 2025 18:38
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Все эти годы в любую погоду и любое время дня и ночи инспекторы находятся на страже порядка безопасности.

Сегодня, 16 марта, исполняется 31 год со дня создания отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции управления МВД России по городу Тольятти.

16 марта 1994 года приказом начальника УВД Самарской области в городе Тольятти был создан отдельный батальон дорожно-патрульной службы. Это самая многочисленная служба в составе тольяттинской Госавтоинспекции.

Все эти годы в любую погоду и любое время дня и ночи инспекторы находятся на страже порядка безопасности. В современное время все чаще их работа сводится не только к выявлению нарушителей порядка на дорогах нашего города, но и к поимке преступников. И, надо сказать, что и с этой задачей они справляются великолепно.

Работа инспектора дорожно-патрульной службы не из легких, часто ненормированный рабочий день, бессонные ночи, ДТП и преступления – все это, полицейские будни, из которых и складывается служба. Не каждый сможет выдержать такой напряженный график. Остаются сильнейшие, и тем ребятам, которые работают в ОБ ДПС, служба нравится. А помогает им в этом, ощущения значимости своего дела!

 

Фото:  пресс-служба ГАИ Тольятти

Теги: Тольятти

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