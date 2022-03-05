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Сегодня - 80 лет первому исполнению Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. 5 марта 1942 года она была исполнена эвакуированным оркестром Большого театра под управлением Самуила Самосуда в Куйбышеве.

В честь этого события организован целый комплекс мероприятий, в том числе это впечатляющее световое шоу на здании театра. А в фойе работает выставка - именно там, где оркестр Большого театра в начале 1942 года готовился к премьере.

Имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича всегда имело особое значение для Самары. Теперь самарский театр оперы и балета официально носит его имя!

Фото: скриншот видео