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Самозанятая из Самары занимается созданием шоколада и сладостей ручной работы

29 января 2024 15:46
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Господдержка помогает молодой самарчанке развивать мастерскую по изготовлению шоколада.

Образовательные программы помогают начинающим предпринимателям делать уверенные шаги в бизнесе. Самозанятая Екатерина Тазова из Самары, экономист по образованию, уже три года занимается созданием шоколада и сладостей ручной работы. Сначала увлечение было связано с желанием создавать натуральные продукты. Постепенно занятие «для себя» переросло в предпринимательский проект.

Для того, чтобы получить необходимые базовые знания по грамотному ведению своего дела, позиционированию и продвижению продукции, в 2023 году девушка приняла участие в программе «Мама-предприниматель». На уровне региона программу проводит областное минэкономразвития.

В течение недели участницы проходили обучение под руководством опытных наставников. Эксперты помогли им определиться с формой регистрации, выбрать налоговый режим, оценить прибыльность идеи, научиться грамотно использовать маркетинговые инструменты для продвижения своего продукта. Кроме теоретических занятий для участниц организовали визиты к опытным бизнес-леди региона. Они поделились своими секретами успеха и историями развития предприятий. Участницы представляли свои проекты на городских этапах и на региональном финале. Екатерина Тазова достойно презентовала свои предпринимательские планы и вошла в число 16 финалисток программы.

«Благодаря наставникам программы я поняла, что ничего не нужно бояться, страх есть у всех и всегда. Самое главное - каждый день что-то делать, пусть это будут маленькие шажки, но они будут, - уверена Екатерина Тазова. - Во время обучения мы составили так называемую дорожную карту развития бизнеса, определили, куда нужно двигаться и как. Грант я не выиграла, но получила не менее ценное - прояснение ума и знания крутых специалистов в своём деле».

Каждый начинающий предприниматель может обратиться в региональный центр «Мой бизнес», где ему предоставят комплексную консультацию и подберут наиболее актуальные инструменты поддержки. Областное Правительство и Губернатор Дмитрий Азаров уделяют большое внимание формированию комфортного делового климата в регионе. Эта работа ведется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

«Когда есть идея, но ты не знаешь, что с ней делать, нужно пользоваться поддержкой специалистов, поддержкой государства. Тем более, если это помогает значительно сэкономить собственные ресурсы, - акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Для тех, кто только пробует себя в предпринимательстве, мы сформировали такой перечень инструментов поддержки, который станет настоящим плечом помощи, толчком для активной бизнес-деятельности. Это обучающие курсы, микрозаймы по минимальным ставкам, грантовая поддержка, инструменты продвижения и многое другое».

Для того, чтобы приобрести необходимое оборудование для создания качественных продуктов, Екатерина оформила соцконтракт и приобрела меланжер для перетирания ингредиентов, мармит - устройство для плавления и поддержания температуры шоколада, шкаф-холодильник, а также формы для изготовления конфет.

Развиваться и оттачивать свои знания в сфере кондитерского искусства Екатерине помогают самые разные курсы от профессиональных кондитеров и шоколатье. Обучиться мастерству у настоящих специалистов можно и благодаря господдержке. Региональное минэкономразвития организует бесплатные практические курсы. Такие мастер-классы уже неоднократно проходили для самозанятых кондитеров, шоколатье, мастеров в сфере красоты и др.

Екатерина Тазова продолжает активно применять и приумножать полученные знания. Сегодня она оформила сертификат соответствия ЕАС, планирует получать консультации маркетолога, продвигать продукцию в социальных сетях. Самозанятая также подала заявку на получение регионального знака «Сделано в Самарской области», сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

 

Фото: личный архив Екатерины Тазовой

Теги: Самара

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