самарцы выбрали чемпиона «яичных боев» на Пасху

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Авито Услуги узнали, какие пасхальные куличи предпочитают самарцы, как чаще всего красят яйца и кто обычно становится победителем игры в битки

Одной из главных традиций празднования Пасхи является игра в битки — соревнование по «бою на яйцах». Участники игры стараются разбить яйцо соперника, при этом яйцо победителя остается целым. Битки часто становятся настоящим семейным состязанием, в котором немалую роль играет не только удача, но и опыт в выборе подходящих яиц.

Каждый пятый самарец играет на Пасху в битки

Согласно опросу Авито Услуг, в котором приняли участие жители Самары, 21% самарцев ежегодно устраивают такие соревнования — и, как показывают результаты опроса, в этой игре чаще всего побеждает глава семейства. Отцы выбивают соперников в 39% случаев. На втором месте — матери (27%), а вот сыновья и дочки слегка отстают — по 17% побед соответственно.

Что касается подготовки к этим праздничным состязаниям — более половины самарцев (65%) продолжают соблюдать традиции и красят яйца классическим методом (луковой шелухой, свеклой, куркумой и т.д.). 48% выбирают пищевые красители, а 30% украшают яйца воском, наклейками и даже прибегают к технике декупажа. Часть самарцев — порядка 4% — предпочитает поручить оформление пасхальных яиц профессионалам, отдавая приоритет качеству исполнения и безупречной эстетике.

Пасхальные традиции и новые вкусы

Еще одной неотъемлемой частью праздника являются пасхальные куличи. По данным платформы Авито Услуг, интерес самарцев к пасхальной традиции приобретает новые формы: в марте 2025 года спрос на изготовление куличей вырос на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всё больше людей доверяют праздничную выпечку профессионалам, выбирая не только вкус, но и эстетическое оформление.

По данным платформы Авито Услуг, интерес самарцев к пасхальной традиции приобретает новые формы. Всё больше людей доверяют праздничную выпечку профессионалам, выбирая не только вкус, но и эстетическое оформление.

По данным опроса Авито Услуг, 9% респондентов выпекают куличи сами, еще 27% сочетают покупку с личным кулинарным творчеством. Большинство респондентов (62%) предпочитают покупать готовые куличи, а 2% обходятся вовсе без них.

Для большинства респондентов самым важным в пасхальном куличе является вкус и текстура (63%), еще для 14% важен состав ингредиентов, а для 4% самарцев имеет значение то, как проходил процесс приготовления кулича.

Современные потребители всё чаще стремятся к новым гастрономическим впечатлениям — даже в традиционных блюдах. Пасхальный кулич всё чаще приобретает черты изысканного десерта. Из необычных вкусов 24% респондентов хотели бы попробовать кулич с фисташкой и белым шоколадом, 22% отдали предпочтение клубнике в шоколаде, 21% хотели бы попробовать пасхальный кулич с малиной в шоколаде, манго-маракуйя выбрали 14% респондентов, 17% отдали предпочтение куличу со вкусом соленой карамели и арахисом, 16% опрошенных хотели бы попробовать пасхальный кулич с дубайским шоколадом, а по 12% выбрали куличи с черным трюфелем, а также лавандой и медом. Согласно результатам опроса, большинство самарцев (84%) готовы потратить на пасхальный кулич не более 1 000 рублей, тогда как 9% респондентов рассматривают варианты дороже этой суммы.